Giochi PC Gratis: tutti ai fornelli con il prossimo regalo di Epic Store!

Pronti ad ampliare la vostra ludoteca su PC con nuovi giochi gratis? I curatori di Epic Store hanno appena aggiornato la pagina delle offerte attive sul negozio digitale e, con essa, la scheda che elenca i titoli riscattabili a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Come preannunciato nei giorni scorsi da Epic Games, a partire dal pomeriggio di oggi giovedì 4 agosto è possibile scaricare gratuitamente una copia PC di UnRailed. L'interessante puzzle con treniti in pixel art di Indoor Astronaut e Daedalic Entertainment chiede agli utenti di sovrintendere alla costruzione dei nuovi tratti di una linea ferroviaria nella speranza, così facendo, di aiutare il macchinista a superare le insidie e gli ostacoli di un'ambientazione "a scorrimento" che cambia in maniera repentina.

Il colosso videoludico americano coglie l'occasione offertagli dall'aggiornamento del proprio negozio digitale per informarci che, dalle ore 17:00 di giovedì 11 agosto, potremo scaricare gratis da Epic Store una copia di Cook, Serve, Delicious! 3?!, un divertente "simulatore culinario" sviluppato e prodotto da Vertigo Gaming. Chi si metterà ai fornelli di questa esperienza simulativa dovrà cucinare e servire i piatti alla clientela affamata di un chiosco ambulante approntato in un'America devastata dalla guerra. L'opzione per effettuare il download a zero euro di Cook Serve Delicious 3 su Epic Games Store sarà attiva dall'11 al 18 agosto.