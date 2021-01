Giochi PC Gratis: la Forza scorre potente su Epic Store con il nuovo regalo

Con l'ultimo aggiornamento alla scheda sui giochi PC gratis su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic preannunciano l'arrivo di un importante titolo proveniente da una Galassia lontana lontana...

Partiamo però dalla conferma della disponibilità, a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 7 gennaio, del gioco svelato da Epic a conclusione dell'iniziativa sui Regali di Natale, ossia Crying Suns. Il roguelike strategico di Alt Shift e Humble Games che s'ispira a Dune e Foundation potrà essere riscattato a zero euro fino al pomeriggio di giovedì 14 gennaio.

Al termine della promozione legata a Crying Suns, sulle pagine di Epic Store verrà il turno di un importante videogioco ambientato nella dimensione sci-fi di Guerre Stellari: come suggerito dall'immagine in apertura di notizia, ci riferiamo ovviamente a Star Wars Battlefront 2, il celebre sparatutto multiplayer di EA DICE.

Dal 14 al 21 gennaio, l'utenza iscritta a Epic Store potrà riscattare in via del tutto gratuita la Celebration Edition del kolossal sparatutto di Electronic Arts. In questa sua versione, il titolo offre lo sblocco immediato di 25 aspetti per gli eroi e tutti i contenuti pubblicati in questi anni da DICE, ivi compresi gli update che hanno contribuito in questi anni ad ampliare in maniera sensibile la rosa di modalità, ambientazioni e personalizzazioni del titolo.