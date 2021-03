Giochi PC Gratis: FX regala Emergency 4 Edizione Oro

Sono passati dieci anni dal lancio di FX Store, il primo negozio di videogiochi digitale tutto italiano che nel corso del tempo ha riscosso un notevole successo conquistando un milione di giocatori. Per festeggiare questo traguardo, l'azienda regala un gioco gratis: Emergency 4 Edizione Oro.

Un milione di giocatori. Un milione di grazie!!! Quando quel lontano 30 settembre 2011 abbiamo lanciato FX Store non potevamo nemmeno immaginare di raggiungere una cifra così magica. Imperivm, Patrician, Drakensang, Sherlock Holmes, Hollywood Monsters, Call of Juarez, Colin McRae Rally, Football Club Simulator… Una scommessa molto nostra. Videogiochi completamente tradotti e doppiati in italiano, manuali a colori, trucchi per vincere, extra esclusivi. Il primo negozio di videogiochi digitale creato in Italia aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Emergency 4 Edizione Oro è gratis su FX Store, al momento però il negozio digitale di FX è offline a causa dell'incendio che ha colpito i data center di OVH la scorsa settimana, la compagnia sta lavorando per ripristinare la corretta funzionalità dello store, inoltre è già in programma anche una versione migliorata dello stesso (FX Store 2.0) con riedizioni HD, opzioni di download aggiuntive e possibilità di giocare in streaming. Salvate il link qui sopra perchè presto il negozio dovrebbe tornare raggiungibile e a quel punto sarà possibile scaricare gratis Emergency 4 Edizione Oro.