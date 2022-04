Giochi PC gratis con Game Pass: arriva Hardspace Shipbreaker, il rottamatore di astronavi

A due anni di distanza dalla presentazione di Hardspace Shipbreaker e dall'inizio della fase in Accesso Anticipato su Steam, Focus Entertainment e gli sviluppatori di Blackbird Interactive si preparano al lancio della versione finale del loro "rottamatore di astronavi" e confermano l'arrivo del titolo su PC Game Pass.

L'apprezzata esperienza sandbox di Blackbird vede gli appassionati del genere interpretare un dipendente della LYNX Corp., una fittizia multinazionale del futuro incaricata di sgomberare l'orbita bassa della Terra dai satelliti malfunzionanti e dalle stazioni spaziali in disuso.

Lo scopo dell'avventura è perciò quello di scavare tra le lamiere contorte delle astronavi dismesse per recuperare materiali rari e oggetti preziosi servendoci di una taglierina laser: i crediti guadagnati possono essere investiti in potenziamenti e gadget ipertecnologici che aiutino il giocatore a completare gli incarichi affidati dai superiori.

La versione 1.0 di Hardspace Shipbreaker sarà disponibile dal 24 maggio su Steam e PC Game Pass. Il grande aggiornamento che concluderà l'attuale fase Early Access sarà foriero di novità, tra cui l'aggiunta di un atto finale per la Campagna, la possibilità di salvare e caricare i relitti delle astronavi per poi farvi ritorno in un secondo momento, la completa riformulazione del sistema di progressione ed economico, il miglioramento delle prestazioni e l'integrazione con gli Obiettivi di Steam.