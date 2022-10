Giochi PC gratis su Game Pass: una galassia da colonizzare con Dyson Sphere Program

Con l'attesa per Scorn e A Plague Tale Requiem su Xbox Game Pass che si fa sempre più snervante, gli sviluppatori di Youthcat Studio esortano gli abbonati al servizio Microsoft di 'guardare alle stelle' per sognarne la colonizzazione su scala galattica con Dyson Sphere Program.

Lanciato in Early Access il 21 gennaio 2021 su Steam, da allora l'esperienza strategica edita da Gamera Games ha letteralmente stregato gli appassionati del genere, a giudicare dal tenore 'Estremamente Positivo' delle migliaia di recensioni e valutazioni condivise dall'utenza dello store Valve. Lo scopo del titolo è quello di colonizzare un settore della Via Lattea sfruttando le risorse minerarie dei pianeti per costruire delle immense Sfere di Dyson, delle strutture fantascientifiche con cui catturare l'energia prodotta dalle stelle.

Con un'umanità del futuro ormai stanca di esplorare il cosmo e desiderosa di crearsi un proprio Paradiso virtuale, il nostro compito sarà quello di assumere il controllo di un robot per dare inizio alla costruzione delle ciclopiche strutture necessarie a soddisfare il fabbisogno energetico della Terra. La progressione delle attività offerte da Dyson Sphere Program prevede lo sblocco di decine di tecnologie e la realizzazione di strutture industriali sempre più grandi ed elaborate, dalle semplici miniere di carbone alle macchine senzienti per racchiudere le stelle in gusci ipertecnologici assorbi-energia.

L'utenza abbonata a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass può accedere gratuitamente a Dyson Sphere Program su PC a partire da oggi, giovedì 13 ottobre. Date un'occhiata alle immagini e al video in calce alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa nuova aggiunta al catalogo del Game Pass.