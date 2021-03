Giochi PC Gratis: un gestionale 'marziano' tra i nuovi regali Epic Store

Tenendo fede alla promessa di continuare a regalare giochi PC per tutto il 2021, i curatori di Epic Store annunciano la nuova tornata di titoli gratuiti da poter scaricare tra questa e la prossima settimana sul loro negozio digitale.

A partire da oggi, 4 marzo, sulle pagine di Epic Games Store è possibile riscattare a zero euro una copia PC di Wargame Red Dragon. Sviluppato da Eugen Systems, il gioco di strategia in tempo reale ci catapulta in una versione alternativa della storia per farci partecipare al conflitto su vasta scala tra le forze occidentali e il blocco comunista. Il titolo vanta una solida componente singleplayer con tante missioni da svolgersi all'interno di una campagna dinamica, ma propone anche un modulo multiplayer per organizzare sfide in rete fino a un massimo di 20 giocatori.

Il termine ultimo per riscattare una copia gratuita di Wargame Red Dragon su Epic Store sarà alle ore 17:00 di giovedì 11 marzo. Sempre per l'11 marzo, e fino a giovedì 18 marzo, il negozio digitale di Epic Games offrirà in regalo ai propri utenti una copia PC di Surviving Mars, il gestionale cittadino ad ambientazione sci-fi sviluppato da Haemimont Games.

Per saperne di più su questa esperienza strategica incentrata sull'esplorazione spaziale e sulla colonizzazione di Marte, vi rimandiamo alla nostra recensione di Surviving Mars.