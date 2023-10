Giochi PC Gratis: Ghostwire Tokyo in regalo con Amazon Prime, ecco come scaricarlo

Il preannunciato arrivo di Ghostwire Tokyo gratis su Amazon Prime Gaming si concretizza quest'oggi, venerdì 6 ottobre, con l'approdo dell'avventura paranormale di Tango Gameworks nel catalogo dei titoli fruibili liberamente dagli abbonati al servizio del colosso ecommerce.

I fantasmi e i demoni yokai dell'esperienza a tinte oscure di Tango Gameworks che attinge a piene mani dal folklore giapponese si preparano così a infestare i PC degli appassionati del genere che, grazie proprio ad Amazon Prime, si avvicinano solo adesso a questa avventura ambientata in una Tokyo stravolta dalle presenze soprannaturali.

A tutti coloro che desiderano cimentarsi nelle sfide offerte da Ghostwire Tokyo padroneggiando tutta una serie di poteri elementali e abilità spettrali, ricordiamo che per riscattare una copia gratuita dell'avventura paranormale di Bethesda basta aprire la pagina Amazon Prime Gaming ed effettuare il login con le credenziali del proprio account Amazon (con abbonamento Prime attivo).

Una volta cliccato sul pulsante 'Ottieni Gioco' che campeggia in cima alla scheda del titolo targato Tango Gameworks, per poter scaricare gratuitamente Ghostwire Tokyo è necessario collegare il proprio account Amazon a un account Epic Games Store (già attivo o creato sul momento). Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ghostwire Tokyo, il nuovo orrore dai creatori di The Evil Within.

