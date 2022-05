Giochi PC Gratis: giganti norreni e mutanti alieni tra i regali Epic Store

Con il proverbiale aggiornamento del giovedì pomeriggio delle pagine di Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic svelano l'elenco completo dei videogiochi PC da riscattare gratis tra questa e la prossima settimana.

A partire da oggi 5 maggio e fino alle ore 17:00 di giovedì 12 maggio, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di Terraforming Mars.

Lo strategico sci-fi di Asmodee Digital offre agli appassionati del genere l'opportunità di cimentarsi nella colonizzazione permanente del Pianeta Rosso attraverso, appunto, la sua terraformazione, ossia la lenta trasformazione di Marte in un mondo abitabile (atmosfera respirabile, pressione sufficiente a garantire la comparsa dell'acqua sulla superficie e un suolo coltivabile).

Senza nulla togliere a Terraforming Mars, il piatto forte dell'offerta confezionata da Epic è certamente rappresentata dalla doppietta di videogiochi gratis della prossima settimana. Dal pomeriggio del 12 maggio, basterà accedere con il proprio account al portale di Epic Store per riscattare gratuitamente una copia di Jotun Valhalla Edition e Prey. L'action adventure in salsa norrena di Thunder Lotus e la celebre esperienza thrilling degli studi Arkane saranno proposti a zero euro su Epic Store tra il 12 e il 19 maggio. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Jotun Valhalla Edition e la recensione di Prey.