Giochi PC gratis: un gioco al giorno in regalo su Epic Games Store da questa settimana

Come accaduto negli ultimi due anni, Epic Games Store si prepara a festeggiare il Natale con 15 giochi gratis, a partire da questa settimana il negozio digitale di Epic Games regalerà un gioco al giorno per i successivi quindici giorni, anche nel giorno di Natale.

La promozione 15 Days of Christmas inizierà il 15 dicembre, da giovedì ogni giorno alle 17:00 un gioco gratis da scaricare su Epic Games Store per due settimane, inoltre dovrebbero tornare anche i saldi invernali con il buono sconto da 10 euro da spendere a fronte di una spesa minima di 14,99 euro.

Purtroppo non sappiamo ancora quali giochi offrirà Epic Games come parte dei regali di Natale ma con ogni probabilità i leak non tarderanno ad arrivare. Nel 2021 sono stati regalati giochi come Shenmue 3, Loop Hero, Vampyr, Control, Prey, Salt and Sanctuary, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Tomb Raider Game of the Year Edition.

Nel 2020 invece è stata la volta di giochi come Alien Isolation, Metro 2033, Oddworld New n Tasty, Darkest Dungeon, Night in The Woods, Stranded Deep, Torchlight 2 e Jurassic World Evolution. Non ci resta che aspettare pochi giorni per scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis di Natale in regalo su Epic Games Store.