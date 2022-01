Giochi PC gratis: un nuovo gioco in regalo da oggi su Epic Games Store

Anche nel 2022 Epic Games Store continua a regalare nuovi giochi per PC, fino alle 16:59 di oggi (giovedì 13 gennaio) è possibile scaricare gratis Gods Will Fall mentre dalle 17:00 spazio ad un nuovo gioco gratis disponibile per il download fino al 20 gennaio.

Si tratta di Galactic Civilizations III, gioco che viene introdotto con questa sinossi: "costruisci una civiltà in grado di superare la prova del tempo! Scegli tra decine di razze uniche e fai parlare di te nella galassia utilizzando diplomazia, spionaggio, progresso tecnologico e molto altro."

Galactic Civilizations 3 è gratis su Epic Games Store dalle 17:00 del 13 gennaio, avete tempo fino alla stessa ora del 20 gennaio per aggiungerlo alla libreria, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente e senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Sicuramente un bel regalo considerando che Galactic Civilizations 3 viene normalmente venduto a 20.99 euro, certamente non è un gioco per tutti ma noi vi consigliamo comunque di dargli una possibilità, se amate i gestionali a tema spaziale certamente non ve ne pentirete.

Avete ancora poche ore di tempo per scaricare Gods Will Fall gratis, approfittatene prima che sia troppo tardi e il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno.