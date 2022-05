Giochi PC gratis: nuovo gioco in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis da riscattare entro una settimana per avere la certezza di poterlo utilizzare senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato sullo store digitale di Epic Games.

Il regalo di questa settimana è Terraforming Mars, di cosa si tratta esattamente? In Terraforming Mars, controlli una Corporation con determinate caratteristiche. Gioca carte Progetto, aumenta la produzione, colloca Città e aree verdi sulla mappa, e competi per rivendicare Milestone e Riconoscimenti!

Terraforming Mars è gratis su Epic Games Store da oggi e fino al 12 maggio, una bella occasione per aggiungere alla propria libreria un gioco sicuramente non particolarmente noto ma non per questo meno interessante, sopratutto per gli amanti del genere di riferimento.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 5 maggio) potete scaricare gratis Paradigm e Just Die Already, avete ancora poche ore per aggiungere questi giochi alla vostra libreria di Epic Games Store, se riscattati entro le tempistiche indicate, i due giochi resteranno vostri per sempre.

Grazie a Epic Games Store è possibile costruirsi una lineup di giochi gratis di grande prestigio a costo zero, ogni settimana lo store regala almeno un gioco nuovo, spesso anche due o tre a seconda delle diverse offerte, una bella occasione di risparmio.