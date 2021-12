Giochi PC gratis: Godfall e Prison Architect in regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis: dalle 17:00 del 9 dicembre e fino alla stessa ora del 16 dicembre i giocatori possono scaricare a costo zero Godfall Challenger Edition e Prison Architect.

Godfall Challenger Edition gratis è una edizione ridotta del gioco che include le tre modalità dell'Endgame (Lightbringer, Le Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa) ma non i contenuti della campagna e dell'espansione, decisione che ha causato diverse polemiche sui social. Prison Architect gratis per PC è invece un gioco gestionale che viene descritto dagli sviluppatori con queste parole: "Solo il direttore più spietato del mondo può contenere i detenuti più spietati del mondo. Progetta e sviluppa il tuo penitenziario personalizzato in Prison Architect."

Entrambi i giochi potranno essere riscattati dalle 17:00 ora italiana del 9 novembre, avrete una settimana di tempo per aggiungerli alla libreria, i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, esattamente come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato.

Fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Dead by Daylight gratis per PC da Epic Games Store insieme a while True: learn(), rompicapo a tema informatica che non mancherà di coinvolgere coloro che cercano una sfida complessa ed appagante.