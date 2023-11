Giochi PC Gratis: Godzilla e i suoi amici si scatenano nei nuovi regali Epic Store

Ai due regali da scaricare su Epic Store da questa settimana si aggiunge i nuovi, interessanti videogiochi riscattabili gratuitamente da inizio dicembre sulle pagine del negozio digitale di Epic Games.

Il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio delle pagine digitali di Epic Store conferma la disponibilità a zero euro del picchiaduro a scorrimento cooperativo Jitsu Squad e dell'action Mighty Fight Federation: il beat 'em up di Tanuki Creative Studio e il brawler di Komi Games sono già in download gratuito da oggi, 30 novembre, e lo saranno fino a giovedì 7 dicembre.

Il valzer dei regali Epic Store proseguirà anche il prossimo mese con l'offerta che consentirà a tutti i videogiocatori PC di riscattare gratuitamente una copia di GigaBash dal 7 dicembre. Sviluppato e prodotto da Passion Republic Games, GigaBash è un picchiaduro in arena a vocazione multiplayer che pone i fan del genere nei panni (o meglio, nelle scaglie e nelle fauci) di enormi kaiju ispirati ai film di genere più iconici e rappresentativi.

Proprio come Godzilla, le mostruose creature interpretabili dai giocatori hanno dimensioni fuori dall'ordinario e un ventaglio particolarmente ampio di attacchi speciali, con tante mosse devastanti da sfoggiare per terrorizzare i nemici e seminare il caos tra gli abitanti delle città composte da edifici completamente distruttibili che faranno da sfondo alle battaglie online.

Sempre dal 7 dicembre sarà possibile riscattare una copia PC gratuita di Predecessor, lo sparatutto futuristico in arena di Omeda Studios che ibrida gli FPS agli strategici terza persona per dare modo ai giocatori di partecipare a sfide particolarmente frenetiche.