Giochi PC Gratis: GOG.com regala un'ottima avventura grafica, sbrigatevi a riscattarla!

Dopo aver lanciato i saldi su GOG con The Witcher, Cyberpunk e Baldur's Gate, i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt si rivolgono ancora una volta all'oceanica community di PG gamer per dare loro l'opportunità di riscattare in via del tutto gratuita un'ottima avventura grafica.

La nuova iniziativa promozionale lanciata dai gestori di GOG.com coinvolge una delle produzioni più apprezzate di Daedalic Entertainment. Da oggi e fino alla sera di lunedì 25 settembre, tutti gli appassionati di avventure grafiche possono scaricare gratuitamente una copia PC di The Night of the Rabbit.

L'esperienza interattiva firmata da Daedalic ci proietta nella dimensione incantata di Mousewood per farci seguire le peripezie di Jerry, un coniglio bianco che sogna di diventare un mago. Ritrovatosi a fronteggiare una forza inquietante e sinistra che getta un'ombra su tutti gli abitanti della foresta, il nostro intrepido avventuriero dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per ristabilire l'ordine e ridare speranza all'intera popolazione di Mousewood.

Come ricordato nella nostra recensione di The Night of the Rabbit, l'avventura grafica ideata e progettata da Matthias Kempke vanta un comparto grafico davvero ispirato e un canovaccio narrativo tanto stratificato da promettere oltre venti ore di gioco, con eventi ricchi di colpi di scena e personaggi splendidamente caratterizzati. Come per ogni altri titolo in regalo su GOG.com, per riscattare l'avventura 'conigliesca' di Daedalic Entertainment vi basterà accedere al portale con il vostro account GOG (l'iscrizione è completamente gratuita) e seguire i passaggi descritti dallo store digitale una volta cliccato sul pulsante "Go to Giveaway".