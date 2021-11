Giochi PC Gratis: GOG.com regala Outcast e lancia i Saldi per i 10 anni di THQ Nordic

Dopo aver annunciato Outcast 2 A New Beginning, THQ Nordic lancia ufficialmente su GOG.com i Saldi per i 10 anni del publisher europeo e fa un regalo a tutti gli appassionati di action adventure: sullo store digitale di CD Projekt è infatti possibile scaricare gratis Outcast.

L'ormai storica avventura sci-fi è perciò disponibile a zero euro su GOG.com per un periodo limitato: la versione offerta da THQ Nordic e dai gestori dello store digitale di proprietà di CD Projekt, Outcast 1.1, è l'edizione ricompilata dal codice sorgente originario, con interventi per migliorare le prestazioni del titolo sui PC più moderni in ragione del complesso motore di rendering voxel adottato nel 1999 dagli studi Appeal.

La versione 1.1 di Outcast vanta inoltre un HUD ridisegnato, un launcher riscritto, il supporto ai joypad Xbox, un menù più accessibile per la configurazione dei controlli e una pletora di migliorie e ottimizzazioni tra grafica, gameplay e contenuti. L'offerta per riscattare gratis Outcast su GOG.com rimarrà attiva per pochi giorni e si concluderà al termine dei Saldi per i 10 anni di THQ Nordic.

Tra i videogiochi proposti in saldo su GOG.com citiamo la serie di Darksiders, Desperados 3, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, BioMutant, Spellforce e Risen. In calce alla notizia trovate il link al sito di GOG.com con l'elenco completo dei titoli in sconto sullo store digitale e le indicazioni per riscattare una copia gratuita di Outcast 1.1.