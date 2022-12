Giochi PC Gratis: GOG.com regala un party game culto, sbrigatevi a riscattarlo!

Sullo sfondo della discussione intavolata sui social dalla community incuriosita dai leak sui regali Epic Store del 27 e 28 dicembre, i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt offrendo gratuitamente su GOG.com un party game culto su PC, ma solo per poco tempo.

A farla da protagonisti nella nuova iniziativa promozionale lanciata dai gestori di GOG.com sono quegli 'anellidi guerrafondai' di Worms Revolution Gold. Lo strategico a turni di Team17 è scaricabile a zero euro su GOG.com da oggi, martedì 27 dicembre, fino alla sera di venerdì 30 dicembre.

In Worms Revolution, gli appassionati di strategici possono cimentarsi in una serie di sfide da completare in multiplayer o nel corso delle missioni di una Campagna principale piena di rompicapo da risolvere e, ovviamente, di nemici da bersagliare con il proprio arsenale.

Il titolo ha contribuito in maniera significativa alla crescita e all'evoluzione della serie di Worms grazie all'introduzione dell'acqua dinamica, degli oggetti fisici e delle Classi di Vermi, come pure delle personalizzazioni avanzate per il proprio strisciante alter-ego e di tante tipologie di esplosivi da utilizzare per avere la meglio sugli avversari.

L'edizione Gold di Worms Revolution include il gioco base e l'intero pacchetto di contenuti aggiuntivi rappresentato dal Customization Pack, dal Mars Pack e dalle ricche espansioni Funfair e Medieval Tales. In calce alla notizia trovate il link alla pagina GOG.com con tutte le indicazioni per riscattare gratuitamente una copia PC di Worms Revolution. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Worms Revolution.