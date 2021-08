Giochi PC Gratis: GOG.com regala Quake 2 RTX, ecco come scaricarlo

Approfittando della vetrina mediatica del QuakeCon 2021, i curatori del negozio digitale di GOG.com si riallacciano indirettamente all'evento di Bethesda per dare modo ai propri utenti di riscattare gratis una copia di Quake 2 RTX, la versione in Ray Tracing dello storico FPS.

Realizzata da Christoph Schied e dal team di programmatori e ricercatori del Karlsruhe Institute of Technology, Quake II RTX è una reinterpretazione in chiave "path traced" dell'iconico sparatutto di ID Software e Lightspeed Studios.

In questa speciale versione, il comparto grafico dell'originario Quake 2 viene letteralmente stravolto dall'aggiunta di un sistema di illuminazione in tempo reale basato sulle ultime tecnologie Ray Tracing elaborate da NVIDIA per sfruttare appieno l'architettura hardware delle schede video GeForce RTX Serie 20 e 30. Contestualmente al lavoro per infondere realismo nella gestione delle luci dinamiche e delle ombre, i designer e ricercatori al seguito di Schied hanno migliorato la qualità delle texture e apportato decine di altre modifiche e ottimizzazioni all'esperienza visiva e ludica.

Per poter riscattare una copia a zero euro di Quake 2 RTX, basta recarsi presso la relativa scheda su GOG.com e inserire il titolo nella libreria di giochi e applicativi associata al proprio account GOG (l'iscrizione, lo ricordiamo, è anch'essa gratuita). L'iniziativa lanciata dai gestori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt dovrebbe concludersi presto, di conseguenza invitiamo gli interessati ad approfittarne prima della conclusione della promozione sulla copia gratis di Quake 2 RTX.