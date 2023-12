Giochi PC Gratis: GOG.com regala uno splendido 'RogueDefender', sbrigatevi a scaricarlo

Sono partiti ufficialmente i Saldi Invernali di GOG.com, un'iniziativa promozionale con tantissimi sconti che s'accompagna all'ennesima per rimpolpare la propria ludoteca digitale con un nuovo videogioco gratuito.

Come spesso avviene al lancio delle nuove tornate di saldi su GOG.com, anche stavolta i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt solleticano l'interesse della community con un videogioco da riscattare in via del tutto gratuita.

Per i nuovi Saldi Invernali di GOG, il titolo scelto da CD Projekt per fare da grancassa mediatica al festival dei risparmi di fine anno è Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager. Sviluppato e prodotto dalle fucine digitali di Goblinz, Legend of Keepers è un'esperienza ruolistica che ibrida i roguelite ai Dungeon Manager per calare i giocatori nei panni di un manipolo di antieroi con il pallino per il liberismo.

I mostruosi dirigenti della Dungeons Company interpretabili in Legend of Keepers devono arricchirsi alle spalle dei propri lavoratori e affrontare scioperi, riunioni aziendali e strategie di mercato volte all'espansione dell'azienda, il tutto sullo sfondo delle violente battaglie all'arma bianca di una dimensione fantasy piena di eroi desiderosi di spezzare il dominio del nostro alter-ego e dei suoi sodali.

Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente una copia PC di Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager seguendo le indicazioni che trovate nel link in calce alla notizia. Ma affrettatevi: Legend of Keepers sarà disponibile in download gratuito solo fino alle ore 15:00 italiane di domani, sabato 15 dicembre.