Giochi PC Gratis: GOG.com regala The Beast Inside, un horror sulla scia di Amnesia e P.T.

Il Saldi del Nuovo Anno di GOG.com proseguono con un secondo videogioco gratis dopo Mordheim. Il negozio digitale di proprietà di CD Projekt regala un'avventura horror che trae ispirazione da Amnesia e P.T.

Il nuovo titolo scelto dai curatori di GOG.com per dare visibilità all'ultima, importante iniziativa promozionale con oltre 4.500 videogiochi e DLC in sconto fino al 90% è The Beast Inside, un'avventura a tinte oscure che cala i patiti del genere nel pieno della Guerra Fredda.

Il titolo verte attorno alle gesta compiute da Adam, un crittoanalista della CIA che si occupa di decifrare telegrammi e trasmissione in codice inviate dai sovietici. Sia dal punto di vista squisitamente ludico che sotto il profilo della storia, The Beast Inside si smarca dalla concorrenza proponendo due esperienze parallele e complementari che si alternano nel corso della trama: la prima, più tradizionale, si appoggia agli horror del genere votati al jumpscare, mentre la seconda pesca a piene mani dai thriller politici e dalle avventure grafiche a tinte survival per erigere un impalcatura narrativa all'insegna dell'originalità e piena di colpi di scena.

Il termine ultimo per riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di The Beast Inside su GOG.com (vi lasciamo il link in calce alla notizia) è fissato per le ore 8:59 italiane del 6 febbraio. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Beast Inside, con tutte le analisi e le considerazioni di Daniele D'Orefice sull'esperienza interattiva plasmata dal team di Illusion Ray.