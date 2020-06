Giochi PC gratis: GOG.com regala Total Annihilation, ecco come scaricarlo

Dopo aver annunciato la promozione su The Witcher Universe Collection, il negozio digitale di CD Projekt offre in regalo Total Annihilation: lo storico strategico in tempo reale è scaricabile gratis da GOG.com, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Lanciato originariamente da Cavedog nel 1997, Total Annihilation è considerato uno dei videogiochi strategici in tempo reale più influenti della storia dell'intero genere, grazie ad un comparto grafico (al tempo) estremamente evoluto, ad una grande varietà di scenari, a tantissimi edifici da costruire e a un'ampia scelta di strategie da attuare per avere la meglio sugli eserciti nemici.

La versione di Total Annihilation proposta da GOG.com è completamente priva di DRM ed è compatibile con tutti i più recenti sistemi operativi di Windows (7, 8 e 10). L'iconico RTS in regalo sullo store digitale di CD Projekt comprende anche le espansioni The Core Contingency e Battle Tactics, oltre a tutti gli aggiornamenti e le patch del Commander Pack.

Per riscattare una copia gratuita di Total Annihilation, basta accedere alla relativa scheda presente nel sito di GOG.com (la trovate nel link in calce alla notizia) e seguire tutte le indicazioni offerte dai curatori del negozio PC. L'offerta di GOG è già attiva e lo rimarrà fino al 7 giugno: al termine dell'iniziativa promozionale, la licenza di Total Annihilation ottenuta gratis non scadrà e sarà disponibile per sempre nel proprio account. Qualora foste interessati, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un nostro approfondimento sui nuovi giochi gratis da scaricare su PC e PS4, da Overcooked a Observer.