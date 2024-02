Giochi PC Gratis: GOG.com 'spacca tutto' con uno storico racing game in regalo

Terminata l'offerta legata all'horror The Beast Inside gratis su GOG.com, i gestori del negozio digitale di GOG.com ci invitano ad ampliare ulteriormente la nostra ludoteca per fare spazio a uno storico racing game in regalo su PC.

L'ultimo titolo scelto dai curatori di GOG.com per promuovere le nuove ondate di sconti dello store digitale di proprietà di CD Projekt è FlatOut, il primo capitolo dell'ormai iconica serie racing 'in stile Destruction Derby' firmata da Bugbear Entertainment.

Lanciato nel 2005 sotto l'egida di Strategy First, FlatOut ha sdoganato il genere dei videogiochi di guida in salsa simulativa basati sulla fisica grazie al suo (al tempo) eccezionale modello di danni e a una ricca pletora di modalità e di gare a cui partecipare, oltre alla grande interazione con lo scenario e a uno stile di guida davvero divertente.

Qualora foste interessati, il download gratuito di FlatOut è già attivo su GOG.com (trovate il link in calce alla notizia) e lo sarà fino alle ore 08:59 italiane di martedì 20 febbraio: per aderire all'iniziativa vi basta accedere a GOG.com con le credenziali del vostro account e cliccare sul tasto 'Go to Giveaway'. Una volta completata l'operazione, il gioco sarà vostro per sempre. Per un ulteriore approfondimento, qui invitiamo a leggere la nostra recensione della versione PC di FlatOut.