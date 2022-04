Giochi PC Gratis: GOG regala la colorata avventura Iris and the Giant

Nell'ambito degli Indie Spring Sale, che hanno preso il via lo scorso giovedì, il sempre generosissimo negozio digitale GOG ha ben pensato di fare un altro regalo a tutti i suoi utenti mettendo a disposizione gratuitamente e per un periodo limitato Iris and the Giant.

Per riscattare il gioco e aggiungerlo permanentemente alla vostra raccolta non dovete far altro che recarvi sull'homepage di GOG, effettuare il login con il vostro account, scorrere fino al banner dedicato all'iniziativa e cliccare sul pulsante verde "Yes, and claim the game". Premendo, oltre a riscattare il gioco, v'iscriverete automaticamente alla newsletter di GOG, dalla quale potete in ogni caso cancellarvi in qualsiasi momento. Vi conviene sbrigarvi però, perché avete tempo fino alle 15:00 di domani 17 aprile per approfittarne. I giochi di GOG, ricordiamo, sono completamente DRM-free.

Iris and the Giant è un'avventura colorata e minimalista che fonde le meccaniche di giochi di carte collezionabili, RPG e roguelike. La protagonista è Iris, una giovane ragazza chiamata ad affrontare le proprie paure e i suoi demoni interiori in un mondo immaginario. Scontro dopo scontro, sbloccherete nuove carte (ce ne sono 51 in totale) e guadagnerete punti per potenziare le sue abilità, indispensabili per avanzare in un'avventura caratterizzata da una curva di difficoltà progressiva. Guardate il trailer in apertura di notizia per farvi un'idea più precisa sul gioco.