Giochi PC Gratis: GOG regala Syberia e Syberia 2 in memoria di Benoît Sokal

In ricordo del leggendario autore di Syberia Benoît Sokal, i curatori di GOG.com invitano tutti gli appassionati di avventure grafiche a scaricare gratis i primi due capitoli di Syberia in memoria del fumettista belga che, lo ricordiamo, è venuto a mancare lo scorso 28 maggio.

La lodevole iniziativa dei gestori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt è già attiva e si riallaccia, seppure indirettamente, a una promozione che sta avendo luogo in questi giorni sulle pagine di GOG.com, con tantissimi sconti per videogiochi sviluppati da team francesi.

Chi desidera inserire nella propria ludoteca digitale le avventure del grande Benoît Sokal avrà tempo fino al 17 luglio per riscattare una copia gratuita di Syberia e Syberia 2 su GOG.com, seguendo le indicazioni offerte dalla pagina aperta per l'occasione dai curatori dello store.

Una volta riscattata la collezione che comprende Syberia 1 e 2, entrambi i titoli rimarranno per sempre nella vostra collezione di giochi scaricabili su PC, rigorosamente senza DRM e con supporto alla lingua italiana sia nel testo che nei dialoghi. In calce alla notizia trovate il link alla pagina aperta dai gestori di GOG per consentire agli utenti di effettuare il download dei primi due atti della serie di Syberia. Se volete saperne di più su queste due ormai storiche esperienze steampunk firmate dal compianto Sokal, vi rimandiamo alla nostra recensione di Syberia 1 e alla recensione di Syberia 2.