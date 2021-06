Giochi PC Gratis: GOG regala la trilogia di un'iconica serie GDR cyberpunk

I gestori del negozio digitale di GOG.com offrono ai fan di GDR sci-fi l'opportunità di scaricare in via del tutto gratuita la trilogia di una delle serie videoludiche più amate dagli appassionati di titoli ruolistici di genere cyberpunk.

Come avranno certamente intuito i fan della serie in questione dopo aver ammirato l'immagine in apertura d'articolo, la nuova iniziativa promozionale di GOG.com coinvolge Shadowrun Trilogy, la collezione delle avventure fantascientifiche firmate da Harebrained Schemes e Paradox Interactive.

L'offerta comprende l'intero pacchetto contenutistico della trilogia sci-fi, annoverando le esperienze cyberpunk di Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun Hong Kong. Nella collezione rientrano anche i bonus digitali rappresentati dalla colonna sonora di Shadowrun Returns e dalla storia breve Shadowrun Returns Anthology, scritta dallo stesso autore della saga di Shadowrun Jordan Weisman e impreziosita da numerose illustrazioni.

Per poter aderire alla nuova iniziativa lanciata da GOG.com, basta recarsi sulla homepage dello store digitale e riscattare una copia gratuita di Shadowrun Trilogy prima della conclusione della promozione, prevista per il 28 giugno. Fateci sapere con un commento se approfitterete dell'occasione per assicurarvi una copia a zero euro di Shadowrun Trilogy su GOG.