Giochi PC gratis: Hitman e Shadowrun Collection in regalo su EGS

Come ogni giovedì, Epic Games Store aggiorna il suo catalogo di giochi gratis con due nuovi titoli per PC: a partire da oggi pomeriggio alle 17:00 (ora italiana) sarà possibile scaricare a costo zero Hitman (2015) e Shadowrun Collection.

Hitman gratis

Include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Nel ruolo dell'Agente 47, sarai chiamato a eseguire omicidi su commissione ai danni di bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio ambientato nel mondo degli assassini. Completando missioni e contratti sbloccherai nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni. Apprendi i segreti del mestiere per diventare un vero assassino silenzioso.

Shadowrun Collection

Shadowrun Collection include Shadowrun Returns (gioco base), Shadowrun Dragonfall Director's Cut (gioco base) e Shadowrun Hong Kong Extended Edition (gioco base).

Entrambi i giochi resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria e potrete dunque utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, come se fossero stati effettivamente acquistati. Avete tempo fino alle 17:00 del 3 settembre per riscattare Hitman e Shadowrun Collection, dunque affrettatevi per avere la certezza di non perdere due giochi PC di spessore... gratis.