Giochi PC gratis: Internet Archive aggiunge 2.500 giochi DOS

Internet Archive ha aggiornato recentemente la libreria MS-DOS con 2.500 nuovi giochi usciti su PC negli anni '80 e '90, ora liberamente disponibili per essere giocati tramite browser su qualsiasi computer, smartphone o tablet.

Il catalogo giochi di Internet Archive è davvero ricco e include titoli come WipEout, Virtual Squadron, Violent Myth, UEFA Champions League 1996/1997, Ultimate Body Blows, Trucks, Prince of Persia, Pac-Man, The Sugger, Sibal Monkey Adventure 4, Sink or Swim, Sin Ganada, Skeet Shoot, Road Fighter di Konami, RedCat 2, The Punisher, PC Basket 4.5, PC Futbol, Power Struggle, The Munsters, Mundual de Futbol, LOOM, LadSpace, The Logic Master e tanti altri ancora.

Ogni gioco, come detto, può essere riprodotto su qualsiasi browser capace di supportare gli attuali standard web, non sono invece presenti link al download per non violare il diritto d'autore. Internet Archive propone sia giochi abandonware legalmente pubblicabili sia titoli ancora coperti da copyright, in quest'ultimo caso sarà possibile leggere solamente la scheda informativa.

Si tratta di un portale utilissimo per riscoprire tante opere musicali, letterarie, cinematografiche e videoludiche spesso dimenticate dal grande pubblico ma certamente parte integrante della storia.