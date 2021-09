Giochi PC Gratis: l'irriverente platform Banana Hell è in regalo su Steam

Mentre in rete prosegue il dibattito sull'vecchie versioni dei giochi su Steam, sulle pagine del negozio digitale di Valve è possibile riscattare una copia gratuita di Banana Hell. L'irriverente platform 2D con una banana antropomorfa è in regalo per poche ore, ecco come fare per riscattarlo.

Sviluppato da Petriheart e lanciato nel novembre del 2020, Banana Hell è un'avventura bidimensionale che pone gli utenti nei panni dell'Uomo Banana, uno degli ultimi appartenenti alla sua bizzarra specie mutante che deve intraprendere un lungo viaggio per assicurare un futuro alla sua progenie di frutti senzienti (!!!).

A dispetto di un comparto grafico a dir poco essenziale, il titolo vanta un gameplay insolitamente stratificato e impegnativo, merito di una struttura dei livelli che incentiva gli utenti a ponderare con attenzione ogni singola mossa e acquisire esperienza nella gestione di salti su cui si basa il sistema di movimento.

A detta dei suoi ideatori, "è un gioco estremamente impegnativo. Preparatevi a investire diverse ore del vostro tempo per finirlo, con livelli pieni zeppi di nemici e ostacoli, salti da compiere con un margine di errore ridotto a un pixel e un design progressivamente sempre più difficile. Riuscirete a batterlo?".

Ad arricchire l'opera ci pensano poi le 300 linee di dialogo con cui lo sgarbatissimo Uomo Banana spronerà i giocatori a dare il massimo per completare l'avventura. Banana Hell è gratis su Steam fino alle ore 19:00 italiane di lunedì 27 settembre. Per riscattare il gioco, basta accedere allo store Valve con le proprie credenziali e cliccare sul bottone "Aggiungi all'Account" presente sulla scheda ufficiale di Banana Hell.