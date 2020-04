Giochi Gratis PC: Just Cause 4 download da Epic Games Store, data e orario

Inizia una nuova settimana e questo vuol dire tanti giochi gratis in arrivo! Oltre ad Assassin's Creed 2 gratis per PC presto sarà possibile scaricare a costo zero anche Just Cause 4, di seguito tutti i dettagli.

Just Cause 4 sarà uno dei giochi gratis Epic Games Store di questo mese e sarà disponibile da giovedì 16 aprile insieme a Wheels of Aurelia.

Questa la (breve) sinossi ufficiale della quarta avventura di Rico Rodeiguez: "In Just Cause 4 l'agente ribelle Rico Rodriguez arriva a Solís per scoprire la verità sul suo passato, costi quel che costi. Immergiti in un'esperienza sandbox open world ricca di azione e scatena la distruzione con armi, veicoli e attrezzature in abbondanza!"

Potete scaricare gratis Just Cause 4 da giovedì 16 aprile alle 17:00 ora italiana, avete tempo fino al 23 aprile per aggiungere il gioco alla vostra libreria, una volta riscattato JC4 resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo in versione completa senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Il download gratis riguarda l'edizione standard che include solamente il gioco completo privo di DLC ed espansioni, le versioni Gold e Complete sono in vendita su Epic Games Store e altri marketplace digitali a prezzo pieno.