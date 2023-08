Giochi PC Gratis: un kolossal strategico e un GDR dark tra i nuovi regali Epic Store

Al termine dell'offerta che ha consentito ai giocatori PC di scaricare gratis Loop Hero su Epic Store, il negozio digitale di Epic Games si aggiorna per fare spazio ai nuovi regali da riscattare a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 10 agosto, tutti gli appassionati di videogiochi strategici possono aggiungere alla propria ludoteca una copia PC gratuita di Europa Universalis IV, uno dei maggiori esponenti del genere. Il titolo targato Paradox Interactive prende spunto dalla storia medievale per porre i giocatori alla guida di una potenza in ascesa.

Sempre a partire da oggi 10 agosto è possibile riscattare gratuitamente Orwell Keeing an Eye on You, un'interessante avventura che trae spunto dal capolavoro letterario 1984 per proiettarci in una dimensione distopica con un sistema di sorveglianza onnipresente.

A dare il cambio alla distopia orwelliana e ad Europa Universalis IV ci penseranno il GDR fantasy tra mostri e carte magiche Black Book e il platform arcade Dodo Peak: entrambi i titoli potranno essere aggiunti gratis al vostro account Epic Store a partire dal pomeriggio di giovedì 17 agosto. Come di consueto, tutti i videogiochi offerti gratuitamente da Epic rimarranno per sempre nella vostra ludoteca una volta cliccato sul tasto "Ottieni" entro e non oltre i termini indicati dalla promozione settimanale.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!