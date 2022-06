Giochi PC gratis: un leak svela il nuovo gioco in regalo su Epic Store

Ridendo e scherzando siamo arrivati a giovedì e questo vuol dire che oggi pomeriggio Epic Games si prepara a regalare un nuovo gioco gratis su Epic Games Store. Come accaduto nell'ultimo mese, la compagnia mantiene il massimo riserbo ma un leak sembra aver già svelato il nuovo gioco gratis della settimana su EGS.

Il quarto gioco misterioso su Epic Games Store dovrebbe essere Maneater, di fatto l'ultimo dei quattro grandi regali della primavera dopo Wolfenstein The New Order, BioShock The Collection e Borderlands 3. Questa la sinossi di Maneater: "Sperimenta la fantasia più estrema e diventa il superpredatore dei mari: uno squalo terrificante! Maneater è un GDR d'azione open world per giocatore singolo in cui tu farai la parte dello squalo. Mangia! Esplora! Evolviti!"

Maneater viene normalmente venduto su Epic Games Store a 36.99 euro, si tratta quindi certamente di un regalo graditissimo considerando anche che una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Per saperne di più dovremo attendere le 17:00 di oggi pomeriggio, ricordatevi che siete ancora in tempo per scaricare gratis Wolfenstein The New Order, primo episodio della serie reboot di Wolfenstein curata da MachineGames, team attualmente al lavoro sul nuovo gioco di Indiana Jones.