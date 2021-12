Giochi PC Gratis, leak confermato: è Vampyr il regalo Epic Store del 23 dicembre! - Aggiornata

Dopo aver correttamente preannunciato l'arrivo di Mutant Year Zero tra i regali Epic Store, l'ormai celebre leaker billbil-kun di Dealabs condivide una nuova indiscrezione e svela quello che, in base alle sue fonti (fino ad oggi estremamente attendibili), sarà il videogioco gratis del 23 dicembre.

A voler dar retta alla "gola profonda" di Dealabs, il prossimo titolo offerto a zero euro dal colosso videoludico americano farà la felicità di tutti gli appassionati di avventure ruolistiche a tinte oscure. Dopo Mutant Year Zero, infatti, stando a billbil-kun potremo arricchire la nostra ludoteca digitale con una copia gratuita di Vampyr, l'ambizioso GDR sviluppato da Dontnod Entertainment.

L'esperienza in salsa horror degli autori di Remember Me e Life is Strange dovrebbe rientrare nell'elenco dei 14 giochi gratis su Epic Store, dopo Shenmue, Neon Abyss, Remnant From the Ashes e il già citato Mutant Year Zero Road to Eden.

Per averne la conferma definitiva, non ci resta che attendere solo fino alle ore 17:00 di oggi, giovedì 23 dicembre, e assistere all'annuncio ufficiale del prossimo gioco in regalo su Epic Store. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Vampyr a firma di Giuseppe Arace.



Aggiornamento delle ore 17:10 del 23 dicembre - L'annuncio del nuovo gioco PC gratis di Epic Store conferma le anticipazioni del leaker di Dealabs: da qui al pomeriggio di domani, venerdì 24 dicembre, è infatti possibile scaricare a zero euro una copia di Vampyr dalle pagine del negozio digitale di Epic Games.