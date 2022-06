Giochi PC Gratis: meccanici, stregoni e troni di spade in regalo su Epic Store

Premuratisi di aggiungere l'User Score su Epic Store, , i curatori del negozio digitale di Epic Games ci aggiornano sui videogiochi PC da poter riscattare gratis tra questa e la prossima settimana, con ben quattro titoli da scaricare a zero euro.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 23 giugno, tutti coloro che possiedono un account Epic Store (l'iscrizione è gratuita) possono aggiungere nella propria ludoteca digitale una copia PC gratis di Car Mechanic Simulator 2018 e A Game Of Thrones The Board Game Digital Edition.

Il "simulatore di officina" di Red Dot Games e Playway offre agli appassionati del genere l'opportunità di vestire i panni di un meccanico impegnato nelle riparazioni e nell'elaborazione di motore, carrozzeria e accessori delle auto affidate dai clienti. Non meno impegnativa è poi la sfida che attende i giocatori della riedizione del gioco da tavolo di Fantasy Flight Games dedicato all'iconica serie de Il Trono di Spade.

Entrambi i videogiochi potranno essere scaricati gratuitamente su Epic Store fino alle ore 17:00 di giovedì 30 giugno e, come da tradizione per le offerte del negozio digitale di Epic, una volta riscattati rimarranno a vostra disposizione per sempre.

Dal 30 giugno al 7 luglio l'elenco dei videogiochi gratis di Epic Store accoglierà altri due titoli a zero euro, ovvero il GDR fantasy con visuale isometrica Geneforge 1 Mutagen e il gioco di ruolo tattico in salsa roguelike Iratus Lord of the Dead.