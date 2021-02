Giochi PC Gratis: dopo Metro Last Light, Epic Store regala anche RAGE 2!

Una volta conclusa l'allettante offerta che ha consentito agli appassionati di scaricare gratis Metro Last Light Redux su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games annunciano la nuova tornata di titoli in regalo e confermano l'arrivo di un importante sparatutto sci-fi a mondo aperto.

Ma andiamo con ordine e partiamo dal gioco da riscattare a zero euro su Epic Store dalle ore 17:00 di oggi, 11 febbraio, fino alla medesima ora di giovedì 18 febbraio, ovvero Halcyon 6.

Sviluppato da Massive Damage Inc., Halcyon 6 Lightspeed Edition è uno strategico a vocazione ruolistica ambientato nello spazio e incentrato sulla costruzione di basi: il compito degli utenti è quello di assicurare che gli abitanti dell'installazione prosperino nel vuoto siderale e sopravvivano agli attacchi a oltranza degli alieni e dei predoni. Il gioco si appoggia anche a un canovaccio narrativo stratificato e a un sistema di gestione dell'equipaggio con tante opzioni di customizzazione e potenziamento.

Al termine dell'attuale offerta su Halcyon 6, dal pomeriggio di 18 febbraio sarà possibile riscattare gratis Absolute Drift Zen Edition, un arcade racing con visuale dall'alto realizzato da Funselektor Labs Inc, e soprattutto RAGE 2, lo sparatutto post-apocalittico ad ambientazione aperta di id Software, Avalanche Studios e Bethesda. Sia Absolute Drift Zen Edition che RAGE 2 saranno disponibili in via del tutto gratuita su Epic Store da giovedì 18 febbraio al 25 febbraio.