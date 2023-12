Giochi PC gratis di Natale: in regalo un platform roguelike in pixel art

Volete un nuovo gioco gratis con cui intrattenervi nel bel mezzo delle festività natalizie? Sappiate allora che potete correre a riscattare la versione PC di un vecchio platform 2D con elementi roguelike.

Stiamo parlando di Caveblazers, un titolo pubblicato nel 2017 che propone una deliziosa grafica in pixel art ed un gameplay perfetto per gli appassionati delle sfide. Il gioco viene distribuito gratuitamente su GOG in occasione del Natale e può essere riscattato semplicemente visitando la pagina ufficiale della promozione. Dopo aver eseguito l'accesso al portale con un account (potete crearne uno se non l'avete ancora fatto), vi basterà cliccare sul banner in home page e il gioco verrà aggiunto alla vostra libreria digitale.

Ecco di seguito i più che abbordabili requisiti di sistema minimi del gioco:

Sistema operativo: Windows Vista, 7, Windows 8 o Windows 10

Processore: Dual Core

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: GPU dotata di almeno 512 MB di VRAM

DirectX: Versione 9.0

La promozione è già attiva e scadrà il prossimodel fuso orario italiano.

A proposito di promozioni, vi ricordiamo che avete solo poche ore per riscattare Art of Rally gratis su Epic Games Store, prima che arrivi un altro titolo gratuito per le festività natalizie. Stando ai leak, domani dovrebbe arrivare la riedizione di Quake 2, ma al momento si tratta di informazioni non certe e bisognerà attendere le ore 17:00 per scoprire quale sarà il nuovo regalo.