Giochi PC gratis: NBA 2K21 in regalo da oggi su Epic Games Store

Alla fine il rumor circolato nelle scorse ore si è rivelato esatto, il nuovo gioco gratis in regalo questa settimana su Epic Games Store è una produzione AAA di alto prestigio: parliamo di NBA 2K21, gratis per tutti fino al 27 maggio.

Avete tempo fino alle 17:00 (ora italiana) di giovedì prossimo per aggiungere NBA 2K21 alla vostra libreria di giochi su Epic Games Store, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se il gioco fosse stato regolarmente acquistato.

Si tratta di un regalo certamente di ottimo livello considerando che il gioco viene ancora venduto a prezzo pieno e in caso di sconti il prezzo non scende mai sotto i 29,99 euro. Gli appassionati del grande basket americano troveranno sicuramente pane per i loro denti con NBA 2K21, la più recente versione del gioco sportivo con licenza ufficiale della National Basketball Association, la federazione americana simbolo di sport spettacolo in tutto il mondo grazie alle gesta di atleti e squadre icone della cultura pop come i Los Angeles Lakers o i Chicago Bulls.

Potete scaricare gratis NBA 2K21 dall'Epic Games Store a partire da questo momento e fino al 27 maggio, buon download!