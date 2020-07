Giochi PC gratis: Next Up Hero e Tacoma in regalo da oggi

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis Torchlight 2 da Epic Games Store, alla stessa ora il negozio si aggiornerà con i due nuovi giochi gratis della settimana, Next Up Hero e Tacoma, disponibili per il download gratuito per sette giorni.

Di seguito vi proponiamo le sinossi ufficiali, ricordatevi che una volta riscattati i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, come se fossero stati realmente acquistati.

Next Up Hero Gratis

Next Up Hero è un dungeon crawler in cui degli eroi disegnati a mano avanzano nelle loro imprese sfrecciando a colpi di fendenti, esplosioni, bonghi e boomerang. Scegli il tuo eroe e inizia a ripulire i dungeon, migliorare gli equipaggiamenti e massimizzare le statistiche.

Tacoma Download

Sei membri di un equipaggio hanno vissuto e lavorato sulla stazione spaziale di Tacoma, stringendo rapporti umani, barcamenandosi tra amori e lutti e affrontando insieme la fine imminente. Scopri non soltanto cosa gli è successo, ma cosa li ha resi quel che sono, calandoti nel ruolo di investigatore interattivo. La storia si dirama attraverso una serie di scene interattive doppiate e animate che ti faranno immedesimare nelle vicende a bordo di Tacoma.

Non è ancora chiaro invece quali saranno i nuovi giochi gratis della prossima settimana, quasi certamente verranno annunciati oggi pomeriggio alle 17:00.