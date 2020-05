Giochi PC gratis: Epic Games Store regala un nuovo gioco

Continuano i regali da parte di Epic Games Store e dopo aver offerto Amnesia The Dark Descent e Crashlands, il negozio online di Epic regala questa settimana Death Coming per PC, ora disponibile per il download.

"Death Coming è un videogioco rompicapo non lineare dove dovrai mietere vittime in stile "Final Destination. Comunque, gli umani fastidiosi non sono il tuo unico problema, gli Agenti della Luce faranno del loro meglio per fermarti."

Death Coming è gratis dal 7 al 14 maggio, ricordiamo che per scaricare il gioco è necessario attivare l'autenticazione a due fattori, l'attivazione dell'F2A è obbligatoria per riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store, assicuratevi quindi che questa misura di sicurezza sia impostata sul vostro profilo.

Questa settimana Epic regala un solo gioco, nel momento in cui scriviamo non sono stati annunciati i giochi in arrivo la prossima settimana, dunque restiamo in attesa di annunci da parte della compagnia. Ricordate che avete tempo fino alle 17:00 (ora italiana) del 14 maggio per scaricare gratis Death Coming, buon divertimento!