Giochi PC gratis nuovi: AER e Stranger Things 3 in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games Store regala due nuovi giochi da scaricare a costo zero: dopo Pathway gratis per PC, questa settimana è il turno di AER Memories of Old e Stranger Things 3 The Game, disponibili per il download dalle 17:00.

AER Memories of Old

Trasformati in un uccello e spicca il volo per esplorare e vivere un mondo vibrante di isole fluttuanti. Avventurati in antiche rovine perdute che ti portano più vicino alla fine del mondo a ogni passo.

Stranger Things 3

Stranger Things 3 The Game è il videogioco ufficiale della terza stagione dell'omonima serie televisiva di successo! Gioca e rivivi gli eventi della serie mentre scopri anche missioni mai viste, interazioni tra personaggi e tanti segreti.

Entrambi i giochi saranno disponibili dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora di giovedì 2 luglio, sempre nel pomeriggio di oggi Epic Games dovrebbe annunciare anche i prossimi giochi gratis in download. Come sempre ricordiamo che una volta riscattati i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali di alcun tipo, come se fossero stati effettivamente acquistati.