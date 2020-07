Giochi PC gratis: nuovi giochi in regalo il 2 luglio su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store si prepara a regalare nuovi giochi PC gratis da scaricare. Ancora per poche ore sarà possibile riscattare AER Memories of Old e Stranger Things 3 The Game, ma quali sono le sorprese di questa settimana?

Dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 9 luglio sarà possibile ottenere gratis Hue, questo l'unico gioco annunciato al momento come parte della selezione gratuita:

"Hue è un pluripremiato e vivace gioco di avventura con enigmi, nel quale puoi cambiare il mondo modificandone il colore di sfondo. Mentre sei alla ricerca di tua madre scomparsa, esplorerai una pericolosa terra grigia, scoprendone i frammenti colorati. Quando abbini i colori degli ostacoli con quello dello sfondo li fai scomparire, creando nuovi rompicapi sempre più imprevedibili, pieni di pericoli, mistero... e colori mai visti."

Non è chiaro se Hue sarà il solo gioco gratis di questa settimana e se il secondo gioco verrà svelato oggi pomeriggio alle 17:00, in passato è già successo che Epic abbia regalato un solo titolo, dunque l'eventualità potrebbe ripetersi anche questa volta.

Lo sapevate? Epic Games Store ha registrato nuovi record grazie a GTA V e Sid Meier's Civilization VI gratis a maggio, due regali che hanno portato centinaia di migliaia di nuovi giocatori sulla piattaforma.