Giochi PC gratis nuovi: Samurai Shodown Neo Geo Collection e ARK Survival Evolved

Come ogni giovedì arrivano oggi nuovi giochi gratis su Epic Games Store. La selezione di questa settimana dovrebbero includere due titoli, uno annuncio ufficialmente e l'altro non ancora certo ma ampiamente leakato nei giorni scorsi.

Parliamo di Samurai Shodown Neo Geo Collection e ARK Survival Evolved, entrambi saranno presumibilmente disponibili dalle 17:00 (ora italiana) di oggi pomeriggio. Nel caso di Samurai Shodown Neo Geo Collection parliamo di una nuova uscita disponibile a costo zero fino al 18 giugno, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo: un regalo davvero goloso dato che la raccolta include Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV Amakusa's Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V Special (2004) e Samurai Shodown V Perfect, quest'ultimo mai pubblicato.

Il secondo gioco dovrebbe invece essere il già citato ARK Survival Evolved per PC gratis, il gioco era stato leakato come parte dei giochi gratis per i Mega Saldi e apparentemente previsto per il 4 giugno, la scorsa settimana però Epic ha stupito tutti regalando Overcooked. Tra poche ore ne sapremo certamente di più e potremo riscattare i due nuovi giochi gratis in regalo su Epic Games Store.