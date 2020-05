Giochi PC gratis: nuovo drop per gli abbonati Twitch Prime

Da oggi gli abbonati Twitch Prime hanno accesso ad un nuovo drop di giochi gratis in aggiunta ai consueti giochi PC gratis di maggio 2020 per tutti gli iscritti al servizio. Ma quali sono i nuovi titoli disponibili ora per il download?

Nello specifico si tratta di una selezione di giochi targati SNK, ovvero Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar e Samurai Shodown II. La seconda ondata di giochi SNK includerà Garou Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 e King of the Monsters, la data di disponibilità per questi ultimi non è però ancora stata annunciata.

Gli abbonati Twitch Prime sono ancora in tempo per scaricare i giochi gratis di maggio, tra cui troviamo Snake Pass, Pankapu e The Little Acre, ecco la lista completa.

Giochi gratis PC Twitch Prime

Snake Pass

Urban Trial Playground

Avicii Invector

Pankapu

The Little Acre

Fracture Minds

Siete soddisfatti della proposta Twitch Prime per il mese di maggio o avreste preferito altri titoli? A breve il celebre sito di streaming dovrebbe svelare anche i giochi gratis di giugno 2020, vi aggiorneremo non appena avremo notizie precise in merito.