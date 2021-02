Giochi PC Gratis: un nuovo gioco in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store rinnova la sua offerta di giochi PC gratis. Dopo aver regalato RAGE 2 e Absolute Drift la scorsa settimana, adesso è la volta di Sunless Sea, gioco dalle tinte oscure che non mancherà di divertire gli appassionati del genere.

Sunless Sea è un GDR gotico di scoperta, narrazione raffinata e morte frequente... afferra il timone della tua nave a vapore e salpa verso l'ignoto! Sunless Sea è un gioco di scoperta, solitudine e morte frequente, ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London.

Potete scaricare Sunless Sea gratis da Epic Games Store dalle 17.00 del 25 febbraio e fino alla stessa ora del 4 marzo, una volta riscattato e aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete usarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Sempre fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis RAGE 2 e Absolute Drift, trascorso l'orario indicato i due giochi torneranno ad essere a pagamento, approfittatene dunque in particolare per quanto riguarda lo shooter ID Software, uno sparatutto frenetico e chiassoso in regalo non si rifiuta mai!

Lo sapevate? Presto Epic Games Store dovrebbe introdurre gli achievements, secondo un rumor Epic sta lavorando su questa nuova funzionalità che verrà presto annunciata al pubblico.