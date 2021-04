Giochi PC gratis, nuovo gioco in regalo oggi su Epic Games Store

E' giovedì e come ogni settimana Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC. A partire dalle 17:00 (ora italiana) di oggi pomeriggio sarà possibile aggiungere alla propria libreria un nuovo videogioco a costo zero.

La scorsa settimana Epic Games Store ha regalato Creature in the Well mentre oggi è il turno di Tales of the Neon Sea, disponibile fino all'8 aprile. Non si tratta in realtà di un titolo particolarmente noto ma non per questo non deve essere degno di considerazione: Tales of the Neon Sea è un'avventura investigativa 2D in Pixel Art tutta da scoprire che non mancherà di conquistare gli amanti del genere grazie ad una struttura a enigmi piuttosto avvincente e ad una narrazione di spessore.

Potete scaricare gratis Tales of the Neon Sea da Epic Games Store dalle 17:00 di oggi, avete tempo fino alla stessa ora per riscattare Creature in the Well, ricordiamo che tutti i giochi gratis regalati da Epic resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fossero stati realmente acquistati.

E nulla vieta, come già accaduto in passato, che Epic possa aggiungere un secondo gioco gratis alla lineup settimanale, magari come bonus di Pasqua.