Giochi PC gratis: nuovo gioco in regalo da oggi su Epic Games Store

E' di nuovo tempo di regali su Epic Games Store, come ogni giovedì il negozio digitale di Epic propone un gioco gratis per PC da scaricare a costo zero, una volta aggiunto alla libreria e riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 8 aprile) potete riscattare a costo zero Tales of the Neon Sea mentre dalle 17:01 e fino alla stessa ora del 15 aprile Epic regala 3 Out 10 Season Two da scaricare gratis:

Le pagliacciate e le disavventure dei peggiori sviluppatori di videogiochi al mondo continuano nel proseguimento della saga di 3 Out of 10. Super poteri derivanti dalla caffeina, IA senzienti e studi di sviluppo rivali si frappongono tra Shovelworks Studios e il tentativo di realizzare un gioco che ottenga una valutazione migliore di 3 su 10. Sarà questa la stagione in cui finalmente ci riusciranno?

3 Out of 10 Season Two è la seconda stagione di una avventura grafica dallo stile comico ambientata nell'industria dei videogiochi, un titolo certamente molto particolare e diverso dal solito, che verrà sicuramente apprezzato dagli appassionati delle vecchie avventure targate LucasArts. Avete tempo fino alle 17:00 del 15 aprile per aggiungerlo alla vostra libreria, se siete interessati dunque non perdete tempo... e buon divertimento!