Giochi PC gratis: nuovo gioco in regalo oggi su Epic Games Store, sarà Civilization 6?

La scorsa settimana Epic Games Store ha stupito tutti regalando GTA 5 gratis per PC, la promozione legata al gioco Rockstar Games sta giungendo al termine e nel giro di poche ore verrà offerto un nuovo gioco gratis.

Più precisamente l'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio (giovedì 21 maggio) alle 17:00 ora italiana, quando Epic aggiornerà la home page del suo store annunciando il nuovo gioco PC gratis di questa settimana. Non ci sono indizi concreti a riguardo, voci parlavano di The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition gratis mentre un secondo rumor vorrebbe invece Civilization 6 gratis su Epic Games Store da oggi, mentre la prossima settimana sarà il turno di Borderlands The Handsome Collection, come ARK Survival Evolved in regalo dal 4 giugno.

Si tratta però solamente di rumor privi di conferma e vi invitiamo ad aspettare le prossime ore per l'ufficialità, certo è che in questi ultimi mesi Epic Games ha regalato giochi di grande spessore per un valore totale di oltre 1.800 euro, la compagnia potrebbe continuare su questa strada oppure orientarsi su produzioni minori ma non certo meno interessanti per i giocatori.

E voi quale gioco gratis vorreste vedere su Epic Games Store? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.