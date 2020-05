Giochi PC quasi gratis con il nuovo Humble Bundle dedicato a Bandai Namco

Humble Bundle lancia il nuovo Humble Bandai Namco Bundle 4, dedicato come si intuisce dal nome ai giochi pubblicati dal celebre publisher giapponese, tra cui troviamo Tekken 7, Katamari Damacy ReRoll e Get Even.

Con un solo euro otterrete l'accesso a tre giochi: Get Even, Enslaved Odyssey to the West Premium Edition e Pac-Man 256, con 9.18 euro si aggiungono RAD, Katamari Damacy ReRoll e .hack//G.U. Last Recode, infine con 14 euro sbloccherete anche Tekken 7 e Tales of Berseria. Infine con 23 euro avrete tutto i giochi citati con l'aggiunta di The Dark Pictures Anthology Man of Medan.

Con una spesa massima di 23 euro otterrete dunque giochi per un valore totale superiore ai 200 euro, il bundle resterà attivo per altre due settimane, dunque affrettatevi se siete interessati. Per tutti i giochi vi verrà fornita una chiave di attivazione per Steam, potrete dunque riscattarli a vostro piacimento, una volta effettuato l'acquisto i giochi resteranno ovviamente vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo.

Una bella occasione per acquistare alcuni dei giochi Bandai Namco più venduti e premiati degli ultimi anni, tra cui Tekken 7, uno dei picchiaduro di maggior successo su PC e console.