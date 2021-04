Giochi PC gratis: il nuovo regalo dell'Epic Games Store vale più di 80 euro

Continuano i regali su Epic Games Store, come ogni giovedì il negozio digitale di Epic Games offre nuovi contenuti da riscattare gratis, vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria. Questa volta ci troviamo di fronte ad un regalo del valore superiore a 80 euro, davvero niente male.

Nello specifico Epic regala un pacchetto di contenuti del valore di 100 dollari per Idle Champions of the Forgotten Realms, gioco free to play ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons. Il Pacchetto Campioni Gloriosi di Epic è gratis, per aggiungerlo alla libreria vi basterà effettuare un login al gioco tra le 17:00 del 29 aprile e le 17:00 del 6 maggio: il bundle ha un valore totale di 100 dollari, più di 80 euro al cambio attuale. Ma cosa contiene esattamente?

Sblocco dei campioni Spurt (Slot 3), Krull (Slot 6), Black Viper (Slot 7), Hew Maan (Slot 8) e Nova V'Ger (Slot 11)

Forzieri Spurt: 16 forzieri Spurt d'oro con 2 carte equipaggiamento Splendenti

Forzieri Krull: 16 forzieri d'oro Krull con 2 carte equipaggiamento Splendenti

Forzieri Black Viper: 16 forzieri d'oro Black Viper con 2 carte equipaggiamento Splendenti

Forzieri Hew Maan: 16 forzieri d'oro Hew Maan con 2 carte equipaggiamento Splendenti

Forzieri Nova Chests: 16 forzieri d'oro Nova con 2 carte equipaggiamento Splendenti

Due famigli: Baby Spurt e Iris the Beholder

Potete riscattare l'offerta direttamente dall'Epic Games Store, se siete assidui giocatori di Idle Champions of the Forgotten Realms si tratta davvero di un bel regalo e chissà che nel pomeriggio non si possa aggiungere anche un secondo dono, come già accaduto in passato.