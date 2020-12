Giochi PC gratis, nuovo regalo da Epic Games Store: l'omaggio del 20 dicembre

La vasta community di giocatori attivi su PC può beneficiare di molte promozioni nel corso delle giornate che la separano dalle festività natalizie e dall'inizio del nuovo anno.

Tra queste ultime troviamo l'interessante iniziativa messa in campo dai vertici di Epic Games, che hanno deciso di offrire in omaggio ben 15 titoli PC al proprio pubblico. Dalle pagine dello store digitale della compagnia, ogni giorno per 15 giorno, è dunque possibile riscattare un gioco PC senza alcun tipo di spesa, ovviamente per un periodo di tempo limitato. In questo weekend il pubblico ha già potuto avere accesso a The Long Dark gratis su Epic Games Store, mentre ora la giornata di domenica 20 dicembre porta puntuale un nuovo dono.



Nello specifico, la scelta è ricaduta su Defense Grid: The Awakening, strategico afferente al sottogenere dei tower defense, sviluppato da Hidden Path Ententertainment e pubblicato nel corso del 2020. La produzione è stata concepita in maniera tale da risultare accessibile anche a coloro che non hanno particolare esperienza con questa tipologia di titoli, tramite la definizione di un sistema di comandi intuitivo, affiancato a un gameplay comunque profondo. In seguito ad attacchi di orde di nemici, i giocatori dovranno allestire un sistema di torri difensive capaci di resistere agli assalti, sfruttando le abilità speciali in dotazione a ogni struttura.