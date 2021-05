Giochi PC gratis: un nuovo regalo su Epic Games Store a partire da oggi

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da riscattare a costo zero entro una settimana, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Avete tempo fino alle 17:00 di oggi pomeriggio per scaricare gratis NBA 2K21 per PC, dalla stessa ora il gioco di basket targato 2K Games verrà sostituto da un nuovo gioco che non siamo però in grado di anticiparvi dal momento che Epic parla genericamente di "un gioco misterioso" senza fornire indicazioni di alcun tipo riguardo la natura dello stesso. Ne sapremo di più alle 17:00 quando il gioco in questione verrà sbloccato e diventerà disponibile per il download gratis dall'Epic Games Store. La speranza, data la riservatezza, è che possa trattarsi di un titolo di notevole spessore, da qui la segretezza di Epic per non rovinare la sorpresa al pubblico.

Su Epic Games Store sono disponibili anche i Mega Sconti con un buono da 10 euro per tutti da spendere liberamente su qualsiasi acquisto del valore di almeno 14,99 euro. Tra i giochi in offerta troviamo Kingdom Hearts 3, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Outriders, Godfall e Star Wars Squadrons, solamente per citarne alcuni.