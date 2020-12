Giochi PC Gratis: nuovo regalo di GOG in occasione dei Saldi Invernali

Mica esiste solo Epic Games Store! Anche a GOG.com piacere regalare giochi per PC, e i Saldi Invernali 2020/2021 rappresentano un pretesto perfetto per dispensare titoli gratis a destra e a manca.

A partire da oggi, tutti gli iscritti a GOG.com possono scaricare Brigador: Up-Armored Deluxe, un mech shooter per PC che, come da tradizione per la piattaforma, è totalmente DRM-free. Per riscattarlo non dovete far altro che dirigervi sull'homepage di GOG, effettuare il login con il vostro account (o crearne uno gratis), scorrere verso il basso e cliccare sul pulsante verde nel banner dedicato all'offerta. Il gioco verrà aggiunto automaticamente alla vostra libreria, dove rimarrà per sempre.

Per chi non lo sapesse, Brigador è un mech shooter isometrico roguelite con combattimenti tattici, che vi cala nei panni di una serie di piloti mercenari che hanno tradito il proprio pianeta e stanno cercando della grana per andarsene via per sempre. Il gioco offre oltre 56 tra mech, carrarmati e hovercraft, oltre 40 tipologie di differenti armi, ambienti distruttibili al 100%, una campagna con oltre 37 missioni e una modalità libera con più di 20 mappe. La versione Up-Armored Deluxe offerta gratuitamente include anche la colonna sonora e un audiobook. Leggete la nostra prova di Brigador per saperne di più.